Dit wordt het modenieuws van week 2 - 2021

Op de kalender

Brunello Cucinelli FW2021 presentatie - 12 januari

Dinsdag trapt Brunello Cucinelli het mannenmode-seizoen af met zijn presentatie van de FW2021-collectie voor Pitti Uomo.

Online event ‘Soulful Solutions’: de nieuwste Design Language Zomer Trends ’22 door trendanalist Christine Boland - 13 januari

Visueel en inspirerend; op 13 januari a.s. duidt trendanalist Christine Boland de huidige tijdgeest in een online live event. Haar Design Language presentaties zijn een veel geprezen bron van inspiratie en geven richting in deze onzekere tijden.

Renew the system: Sjaak talks about changing the system - 15 januari

Hul le Kes trapt het nieuwe jaar af met een eerste livestream in samenwerking met het mode netwerk Culture.Fashion. Modeontwerper Sjaak Hullekes gaat op bezoek bij, en in gesprek met, organisaties die verandering brengen in het modesysteem en maatschappij. Op vrijdag 15 januari 2020 om 14:00u praat Sjaak Hullekes met Pascale Gatzen, Annemieke Koster en Jolanda Buts over hun visie op een nieuw systeem.

Milan Fashion Week Men's - 15-19 januari

Vrijdag start de Italiaanse herenmodeweek, deze loopt door tot en met volgende week dinsdag.