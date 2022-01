Dit wordt het modenieuws van week 2 - 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 2. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 10 tot en met 16 januari.

Van 'raw' tot 'release': Vier trends om naar uit te kijken in SS23

Fashion Snoops organiseerde een online-evenement waarin de belangrijkste trends werden geschetst die volgens Fashion Snoops in het SS23-seizoen de toon zullen zetten op designgebied. Een groot deel van de presentatie draaide om de reactie van de consument op het afgelopen jaar, nu de wereld een reeks lockdowns achter de rug heeft die de perceptie van consumptie hebben beïnvloed. Het platform wilde de kijkers informeren over hoe merken kunnen omgaan met deze nieuw gevormde attitudes, en presenteerde vier trends om in de komende seizoenen in de gaten te houden.

Van catwalk tot straatbeeld: Faux fur

De modeweken in Amsterdam, Oslo, Melbourne en Helsinki hebben allemaal het gebruik van bont verboden, maar Parijs, Milaan en New York laten het aan het oordeel van de ontwerpers over. Steeds meer merken kiezen er nu echter voor om in hun collecties echt bont in te ruilen voor namaakbont.

Op de kalender Pitti Immagine Uomo - 11-13 januari Dinsdag gaat de mannenmodebeurs Pitti Immagine Uomo van start. Milan Fashion Week Men's - 14-17 januari Italiaanse herenmodeweek Milan Fashion Week Men's begint vrijdag 14 januari en loopt door tot en met maandag 17 januari.