Dit wordt het modenieuws van week 22 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 22. Dit staat op de redactie agenda van maandag 31 mei tot en met zondag 6 juni.

Herfst/Winter 2021 trend: Het flanellen overhemd

Het flanellen overhemd lijkt een kernitem voor de herfstgarderobe te worden uniseks item met uitstraling die zelden faalt.ze zijn vinden bij isabel marant tot marc jacobs overhemden essentieel utility kledingstuk nieuwe details en duurzame updates om het hip maken aankomende fw21-seizoen.

De desillusies van de modeindustrie - deel 3

In Europa vertegenwoordigt de kledingsector 922.041 banen (cijfers Euratex 2019). Achter deze cijfers gaan banen vol met passie schuil, tijdelijke of vaste contracten, bevredigende of juist beklemmende functies. Teleurgesteld, uitgeput of moe van hun baan, kiezen sommige professionals ervoor hun baan op te geven, anderen verlaten zelfs de bedrijfstak toen de droombaan een nachtmerrie bleek. FashionUnited sprak per e-mail met deze modeprofessionals. Dit keer het verhaal van Pauline Brun, couturière en medeoprichtster van een duurzaam kledingmerk.

Op de kalender Opening SUPPER Pop-Up store - 1 juni Dinsdag opent de pop-up store van het high-end streetwear label SUPPER op de Berenstraat 22 in Amsterdam. PVH Q1 - 3 juni Deze week zal PVH de financiële resultaten bekendmaken over de periode Q1 2021. Francq Colors AW22-23 - 3 juni 3 juni woont FashionUnited het trendseminar van Hilde Francq bij voor het seizoenherfst en winter 2022/2023. Tijdens de presentatie zullen de trends op het gebied van kleurencombinaties, materialen, vormen en patronen waar consumenten warm voor zullen lopen in de komende jaren onthuld worden. Start Fashion + Design Festival Arnhem - 3 juni - 3 juli Het Fashion + Design Festival sloeg in 2020 noodgedwongen een editie over, maar het festival is in 2021 terug met een hybride format.