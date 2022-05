Dit wordt het modenieuws van week 22

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 22. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 30 mei tot en met 5 juni.

State of Fashion Biennale 2022 'Ways of Caring'

Op 3 juni start de tweede editie van de State of Fashion Biënnale in Arnhem, in samenwerking met FDFA (Fashion + Design Festival Arnhem). Met het centrale thema Ways of Caring gaat State of Fashion opnieuw op zoek naar mogelijkheden om de mode-industrie duurzamer en zorgzamer te maken. Binnen zeven programmaonderdelen wordt de relatie tussen de productie van mode en de drager onderzocht. De focus ligt hier op de makers en de herstellers van kleding en hun methodes. Het evenement vindt plaats tussen 3 juni en 10 juli. Het Audrey Hepburnplein is de centrale plek waar het dagelijkse aanbod van evenementen bekend wordt gemaakt. FashionUnited is uitgenodigd voor de perspreview en reist naar Arnhem om verslag te doen.

FDFA (Fashion + Design Festival Arnhem)

Tijdens de Arnhemse modemaand van 3 juni t/m 3 juli 2022, laat Fashion + Design Festival Arnhem samen met diverse partners, ontwerpers en ondernemers zien hoe waardevol mode en design voor de mens is. De Arnhemse modemaand focust dit jaar op de kwalitatieve waarden die verbonden zijn met mode en design. Onder de noemer ‘waardevol’ gaat FDFA’22 in op sociale, esthetische, culturele, emotionele, ecologische en ethische waarden. Hoe zwaar wegen deze waarden voor (Arnhemse) ontwerpers, ondernemers en bewoners? En hoe draagt kleding of design bij aan het uitdragen van een eigen identiteit? Tickets zijn verkrijgbaar via de website van FDFA.

Item van de week: De felroze tint

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de felroze tint: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.