Dit wordt het modenieuws van week 23 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 23. Dit staat op de redactie agenda van maandag 7 juni tot en met zondag 13 juni.

De SS22-schoenentrend: Muiltjes

Comfort blijft een drijvende factor in schoenentrends - net als in kleding - en muiltjes voldoen aan alle gemakken in een post-pandemische mode tijdperk. Het comfortabele bovenwerk in combinatie met een zool die genoeg pit heeft om er zowel overdag als 's avonds goed uit te zien, maakt het een veelzijdige schoen.

Op de kalender Appletizer x Lidewij Edelkoort - 8 juni Dinsdag 8 juni vindt het trendseminar van Appletizer x Lidewij Edelkoort plaats. Cruyff EK '21-lancering Op uitnodiging: Donderdag is de lancering van 'Het enige echte EK '21 Shirt' van Cruyff. Webinar "Ethical and Sustainable Fashion" met Brunello Cucinelli Tijdens deze webinar, georganiseerd door de Amsterdam Fashion Academy #AFAfashiontalk, is Marnix Quint, regional manager Brunello Cucinelli Middle East te gast. Hij zal vertellen over zijn werk. Daarnaast zijn ook de presentaties van verschillende scriptiepresentaties.