Dit wordt het modenieuws van week 23

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 22. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 6 juni tot en met 12 juni.

Shopping awards gala

Op dinsdag 7 juni worden de Shopping Awards 2022 uitgereikt tijdens een gala-avond (black-tie) in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. De Shopping Awards Publieksprijzen worden uitgereikt in 14 categorieën en 36 subcategorieën. Alle deelnemende webwinkels zijn in maart 2022 beoordeeld door meer dan 100.000 consumenten, die gestemd hebben. Dit jaar hebben meer dan 750 experts, ondernemers en collega’s uit de branche de inzendingen beoordeeld. De scores van consumenten en experts zijn bij elkaar gebracht door de Vote Company. Dit evenement is voor genomineerden en mensen met een uitnodiging. Gala tickets kunnen besteld worden via de website van Shopping Awards.

Item van de week: Het poloshirt

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we het poloshirt: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.