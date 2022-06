Dit wordt het modenieuws van week 24

Verder op de kalender

Dinsdag 14 tot vrijdag 17 juni: Met Ams

Met Ams, het metaverse festival van Europa vindt plaats in Amsterdam. Het vierdaagse festival is het eerste in zijn soort en omvat keynotes, panels, lezingen en workshops. Het evenement zal verschillende aspecten van de metaverse cultuur verkennen. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Met Ams.

Zondag 19 tot en met dinsdag 21 juni: CIFF Kids

Ciff Kids is de kindereditie van de Deense modevakbeurs Ciff. Ciff Kids vindt twee keer per jaar plaats en is de enige modevakbeurs in Scandinavië die specifiek op kindermode is gericht. Registreren kan via de website van Ciff.

Zaterdag 18 juni: De Amsterdam Fashion Academy Graduation Show

Tijdens de Graduation Fashion Show zullen zeven studenten hun afstudeercollecties presenteren. Tijdens de show kun je onder andere een 'non-binary/gender fluid' collectie verwachten en een collectie die geheel is ontworpen met het softwareprogramma Clo3D. Naast de modeshow zal er ook de mogelijkheid zijn om de tentoonstelling van afstudeerprojecten van studenten van zowel BA (Hons) Fashion Design als BA (Hons) Fashion Business te bezoeken.