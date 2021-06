Dit wordt het modenieuws van week 25 - 2021

Op de kalender

Glenn Martens' debuutcollectie voor Diesel - 21 juni

Maandag om 14.00 zal Glenn Martens zijn debuutcollectie voor Diesel presenteren op de Milan Fashion Week.

Paris Fashion Week - 22-27 juni

Dinsdag begint de Paris Fashion Week Men's. Onder andere Dries van Noten, Jan Jan van Essche en Walter van Beirendonck zullen hun collecties tonen op de Parijse modeweek.

Opening pop-up foto tentoonstelling 'De Stijl van Noord' en 'Beeldig' - 26 juni

'De Stijl van Noord' is een initiatief van Taskforce Fashion. Taskforce Fashion is een samenwerkingsproject tussen mode platforms FASHIONCLASH, M-ODE en State Of Fashion. Taskforce Fashion stelt samenwerking en het ontwerpproces centraal, en heeft voor dit tweede experiment 'Residency for Responsible fashion' vijftien modetalenten geselecteerd, die in teams van vijf inzoomen op drie steden in Nederland: Maastricht, Tilburg en Rotterdam, om de relevantie en de transformerende rol van mode in relatie tot maatschappelijke vraagstukken en een duurzame toekomstvisie te onderzoeken. De fototentoonstelling 'De Stijl van Noord' geeft de jongeren van Tilburg Noord een gezicht. Zonder poespas, zonder filter, maar met heel veel stijl en persoonlijkheid. Geen professionele modellen, wel (toekomstige) rolmodellen. De foto’s en de expositie zetten deze authentieke jongeren van het onderbelichte Tilburg Noord op een positieve manier in de spotlight. De expositie wordt gecombineerd met de uitkomsten van Beeldig, een onderdeel van Second Skin project van FASHIONCLASH. *Beeldig *is een serie portretten en interviews van mensen uit Tilburg Noord waarmee Ines van den Adel en Sophie Kerkhof onderzoeken welke invloed journalisten kunnen hebben op maatschappelijke verandering.

Opening: TextielMuseum expositie ‘Makersgeheimen: Kunstenaars en ontwerpers in het TextielLab’- 26 juni

Het TextielLab in het Tilburgse TextielMuseum heeft wel iets mysterieus. Want wat doen al die grote machines eigenlijk? Hoe werken ze? Hoe kom je als kunstenaar, vormgever of ontwerper in het TextielLab terecht, met wie werk je samen, en hoe kom je tot een eindproduct? Vanaf 26 juni 2021 geeft het TextielMuseum antwoord op die vragen via de tentoonstelling ‘Makersgeheimen: Kunstenaars en ontwerpers in het TextielLab’, zo kondigt het museum aan in een persbericht. De tentoonstelling ‘Makersgeheimen’ opent op 26 juni 2021 en loopt tot en met 8 mei 2022 in het TextielMuseum in Tilburg.