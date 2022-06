Dit wordt het modenieuws van week 25

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 25. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 20 juni tot en met 26 juni.

Uitreiking Mode Stipendium

De 11e editie van het Cultuurfonds Mode Stipendium vindt op woensdag 22 juni plaats. Tijdens dit evenement wordt bepaald wie de volgende ontvanger van de grootste beurs voor modetalent in Nederland wordt en een financiële stimulans van 50.000 euro en een passe-partout trofee ontworpen door Atelier Ted Noten krijgt. Een livestream van het evenement is vanaf 17.00 uur te zien op de website van de Dutch Fashion Foundation. FashionUnited is aanwezig om verslag te doen.

Perspreview Schoenkwartier

In de Westelijke vleugel van het Kropholler-complex op het Raadhuisplein in Waalwijk, opent binnenkort het voormalige leder- en schoenenmuseum onder een nieuwe naam en met een geheel nieuw museaal concept. FashionUnited is aanwezig tijdens de speciale preview voor pers. Het Schoenkwartier opent vanaf 28 juni voor publiek.

Trend: mannen in rokken

In Fiji, Myanmar, Bhutan en Schotland dragen mannen rokken. In Griekenland is het zelfs een integraal onderdeel van het militaire uniform. FashionUnited onderzoekt dit fenomeen.

Item van de week: De basic witte tank top

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de basic witte tanktop: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.