Dit wordt het modenieuws van week 26 - 2021

Op de kalender

De 100e editie van Pitti Uomo - 30 juni - 2 juli

Pitti Uomo zal deze editie maar 3 van de normaal gesproken 12 of 14 segmenten tonen: Fantastic Classic, Superstyle en Dynamic Attitude. Zuid-Afrikaanse ontwerper Thebe Magugu, de winnaar van de 2019 LVMH Prize, is de speciale gastontwerper deze editie en zal zijn eerste mannenmode capsule collectie tonen tijdens het evenement. “De juiste inkopers zullen er zijn en we kunnen ze een goede selectie bieden,” aldus Napoleone.

Nieuwe EU-regels btw e-commerce - 1 juli

Vanaf 1 juli gaan de nieuwe EU-regels btw voor e-commerce in. Deze wetgeving geldt voor Nederlandse webshops met een jaaromzet van 10.000 euro of meer uit verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland. De webshops berekenen vanaf 1 juli de btw van het land van de klant. Zij doen vanaf dan aangifte in de afzonderlijke EU-lidstaten óf gebruiken de Unieregeling.

AMFI Graduation Show - 1-2 juli

Op 1 en 2 juli zullen de afgestuurden aan de AMFI hun werken tonen op de afstudeerexpositie.