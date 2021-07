Dit wordt het modenieuws van week 27 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 27. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 5 juli tot en met 11 juli.

Digital Fashion Week Europe

Digital Fashion Week Europe brengt de Deense modebeurs CIFF, Nederlandse modebeurs Modefabriek en digitaal platform Fashion Cloud samen. Het is de bedoeling om de ‘grootste digitale beurs van Europa’ op te zetten. Euretco Fashion, EK/servicegroup, BTE, Unitex en Katag ondersteunen de digitale beurs eveneens.

De beurs vindt plaats van 6 tot en met 8 juli.

Vila’s 3D traject van kleding samples tot showroom

Het Deense merk Vila organiseerde dit jaar zijn eerste volledig digitale evenement voor inkopers. Maar hoe creëerde het dochtermerk van Bestseller deze virtuele belevenis en hoever is Vila gekomen in zijn 3D ontwerpproces? Een ontwerper en salesmanager delen hun ervaringen.

Lichting-show en ‘Claude’-show Dylan Westerweel

De deelnemers van Lichting 2020 en oud-winnaar Dylan Westerweel hebben wat langer moeten wachten dan normaal op hun show moment. Dinsdag 6 juli is het dan zo ver. De veertien beste afgestudeerden van Nederlandse modeacademies presenteren zichzelf en hun werk. De winnaar gaat naar huis met 10.000 euro en een eigen show tijdens de september 2021 editie van Amsterdam Fashion Week.

Dylan Westerweel ging in september 2019 naar huis met de Lichting-award en presenteert na de Lichting-show dinsdag zijn nieuwste collectie ‘Claude’. De collectie is een liefdesbrief aan queer schoonheid en onderzoekt het idee van queerzijn in deze wereld als een performance.

Herfst/Winter 2022: Dit zijn de vier denimtrends

Tijdens de online editie van denimbeurs Kingspins in april lichtte Amy Leverton, de oprichtster van het trendprognosebedrijf DenimDudes, vier toekomstige trends toe voor het FW22 seizoen. FashionUnited was ook van de partij en geeft een opsomming van een aantal belangrijke punten.

Outsiderwear Festival

Het Outsiderwear Festival vindt deze zomer, van 10 tot 24 juli, plaats in Amsterdam. Op verschillende locaties in de stad wordt streetwear getoond door zowel ‘outsider’ als ‘insider’ kunstenaars. Meer dan veertig deelnemers worden in het festival samengebracht.

Verder op de kalender maandag 5 tot en met donderdag 8 juli Paris Haute Couture Week FW21 maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli Frankfurt Fashion Week zondag 11 juli Modebeurs Preview, C.A.S.T. Nieuwegein