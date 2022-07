Dit wordt het modenieuws van week 27

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 27. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 4 juli tot en met 10 juli.

Haute Couture Week Paris

Niet iedereen mag tijdens de officiële coutureweek in Parijs zijn collecties tonen. Van 4 tot en met 7 juli tonen gerenommeerde modehuizen als Chanel, Dior en Jean Paul Gaultier hun collecties. Nederlandse modehuizen als Iris van Herpen en Viktor en Rolf zijn ook aanwezig op uitnodiging. FashionUnited is aanwezig om verslag te doen. Houd de website in de gaten voor updates.

Maak kennis met de Dutch Shoe Academy

Van vermalen sneakers een tweede leven geven tot hakken maken van McDonald's afval: maak kennis met de eerste lichting afgestudeerden van de Dutch Shoe Academy. FashionUnited sprak oprichter en docent Liesel Swart en drie afgestudeerden over hun ervaringen. Houd de website in de gaten voor een artikel.

Kidorama tentoonstelling, Mode & Kant museum

Vanaf 8 juli is in het Mode & Kant museum in Brussel de tentoonstelling Kidorama te zien, waarmee tweehonderd jaar aan kindermode in de kijker wordt gezet. De tentoonstelling vertelt aan de hand van kindermode het verhaal van het kind en de ontwikkeling van zijn individualiteit. Houd de website in de gaten voor updates.

Nieuwe merken op de beursvloer van Modefabriek

Modefabriek vindt voor het eerst sinds begin 2020 weer fysiek plaats. Op de beursvloer zijn diverse nieuwkomers te spotten. FashionUnited licht er deze week diverse uit.

Item van de week: de oversized blazer

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de oversized blazer: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.