Dit wordt het modenieuws van week 3 - 2022

Op de kalender

Paris Fashion Week Men's - 18-23 januari

Dinsdag markeert de start van de Parijse modeweek voor herenmode. In totaal zullen 17 van de 76 huizen op de officiële kalender een fysieke show organiseren, geven 29 de voorkeur aan een fysieke presentatie en nemen 30 genoegen met een louter digitale presentatie.

Fashion Event Mode Aankoop Centrum ZNL - 23 januari

Het Fashion Event in het Mode Aankoop Centrum (MAC) ZNL in Nieuwkuijk zou oorspronkelijk 16 januari plaatsvinden, maar is verplaatst naar 23 januari. Het event presenteert merken zowel in de showrooms als in een centrale expositieruimte.

World Fashion Centre: Mode inspiratiedagen voor detaillisten - 23-24 januari

Zondag 23 januari en maandag 24 januari organiseert het World Fashion Centre de Mode inspiratiedagen voor detaillisten. De Fashion ondernemers geven informatie over de nieuwste trends en collecties en het is mogelijk direct in te kopen of bestellingen doen bij de ondernemers met voorraad en korte termijn leveringen.