Dit wordt het modenieuws van week 30 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 30. Dit staat op de redactie agenda van maandag 20 juli tot en met zondag 26 juli 2020.

Een meer persoonlijke klantbenadering: 5 tips voor een betere online winkelervaring

In de huidige situatie verschuift een groot deel van de aankopen naar het internet. Dit heeft als gevolg dat de concurrentie tussen online retailers steeds groter wordt. Maar hoe kun je de online winkelervaring zo inrichten, dat uw klanten tevreden zijn, en de winkels succesvol?

Inkopers bereiden zich voor op SS21: Interview met Tiffany Hsu, hoofd inkoop van Mytheresa

Front row plaatsen werden vervangen door zoom meetings, en de beurzen zijn geannuleerd of ingeruild voor een digitale variant. Wat zijn de gevolgen hiervan voor inkopers? FashionUnited sprak met Tiffany Hsu over trends, digitalisering in de mode en de toekomst van inkoop.

Week van de waarheid voor FNG

Deze week is het de week van de waarheid voor FNG. Het bedrijf presenteert uiterlijk 22 juli haar reddingsplan.

Catwalks, beurzen en paskamers: hoe de modeindustrie digitaliseert

Door het coronavirus zijn er veel verstoringen geweest in de supply chains en is het proces van digitalisatie in de mode in een hogere versnelling gegaan. FashionUnited presenteert vindingrijke manieren van bedrijven hoe zij de digitalisatie tegemoet gaan.