Dit wordt het modenieuws van week 30 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 30. Dit staat op de redactie agenda van maandag 26 juli tot en met zondag 1 augustus.

Kinderen zijn de consumenten van de toekomst en duurzaamheid staat hoog in het vaandel

Gen Z en zelfs Gen Alpha zijn hard op weg om de shoppers van morgen te worden, zo blijkt uit onderzoek van doelgroepenbedrijf GWI Kids, waarbij 15 procent aangeeft dat ze de afgelopen week online hebben gewinkeld, oplopend tot een kwart onder degenen die toegang hebben tot een bankrekening.

Duurzaamheid: welke fast fashion-merken doen eraan mee?

Men zou verwachten dat duurzaamheid in tijden van crisis op de achtergrond zou raken. Het tegenovergestelde is waar, zo blijkt uit een inventarisatie van Retviews (sinds 2019 eigendom van Lectra) dat in een rapport met de titel ‘De duurzame modemarkt van 2021’ een licht werpt op de eco-verantwoordelijke collecties van fast fashion-giganten. Een flinke opgave, want het onderwerp is complex: tot op heden bestaat er geen standaarddefinitie van duurzame mode binnen overheden en brancheorganisaties.

Op de kalender Moncler H1 - 27 juli De financiële resultaten over de periode H1 zullen dinsdag bekend gemaakt worden door Moncler. Steve Madden Q2 - 28 juli Schoenenlabel Steve Madden maakt woensdag de financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2021 bekend. VF Corporation Q1 - 30 juli VF Corporation zal aanstaande vrijdag de financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2022 bekendmaken. Het portfolio van VF Corporation is de afgelopen tijd flink veranderd. Het afgelopen jaar verkocht het de ‘occupational workwear’ merken uit het portfolio. Dit komt neer op negen merken. Daarnaast kocht het juist het iconische merk Supreme. Supreme zal waarschijnlijk ongeveer 600 miljoen dollar (491 miljoen euro) toevoegen aan de omzet van het bedrijf in het huidige boekjaar.