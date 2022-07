Dit wordt het modenieuws van week 30

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 30. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 25 juli tot en met 31 juli.

Hoe duurzaam is de schoenenindustrie?

Het thema duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de schoenenindustrie. Toch hoor je er veel minder over in vergelijking met de kledingindustrie, vooral als het om leren producten gaat. Waarom is dat en waar staat de industrie precies met betrekking tot duurzaamheid? FashionUnited onderzoekt het deze week.

Zullen lingeriemerken overschakelen naar tweedehands?

Tweedehands ondergoed kopen. Hoewel het idee sommige mensen nog afschrikt, heeft de lingeriewereld steeds meer belangstelling voor de tweedehandsmarkt en zou deze er wel eens in kunnen slagen om zelfs de meest terughoudende mensen over de streep te trekken. FashionUnited deed een rondvraag en deelt de bevindingen deze week in een artikel.

Item van de week: de mannenshorts

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de mannenshorts: wat het is, waarom je ze wil hebben en hoe je ze moet stylen.