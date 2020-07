Dit wordt het modenieuws van week 31 - 2020

Op de kalender

Digital Fashion Week by FashionCloud 28-30 juli

Van dinsdag 28 juli tot en met donderdag 30 juli vindt de Digital Fashion Week by FashionCloud plaats. Er worden paneldiscussies gehouden, trendpresentaties gegeven en er vinden interviews plaats. Het event is gratis en iedereen die geïnteresseerd is kan zich online aanmelden.

Fashion For Good Masterclass: Changing Luxury 30 juli

Op donderdag 30 juli van 16.00 tot 17.30 geeft Fashion For Good een online masterclass over de value chains in de luxe mode. Kering zal gebruikt worden als case study. Deze masterclass maakt deel uit van een serie van drie. Op de laatste donderdag van augustus en september vinden de andere masterclasses plaats. Je kunt je online aanmelden voor de masterclasses.

Lijnden Fashion Tour 2020 - 2 en 3 augustus

Op zondag 2 gaat de Lijnden Fashion Tour 2020 van start. In dit tweedaagse event krijg je een tour van vrijwel alle modemerken die in Lijnden hun showroom hebben gevestigd, zowel heren-als dameslabels, in verschillende prijsklassen. Ook krijgen gasten een sneak preview van de SS21 collecties.