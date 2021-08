Dit wordt het modenieuws van week 33 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 33. Dit staat op de redactie agenda van maandag 16 augustus tot en met zondag 22 augustus.

FW21-22 campagnes: een focus op vreugde en positiviteit

Hoewel de zomer nog niet voorbij is, hebben de merken hun Pre-Fall 2021 en Autumn-Winter 2021-2022 campagnes al zowel online als in print getoond. Of we nu kijken naar de kleding, schoenen of de settings zelf, er is een constante in de campagnes voor het komende seizoen: een post-pandemische vreugde en een terugkeer naar eindeloze positiviteit en optimisme. FashionUnited licht een aantal campagnes uit die de moeite waard zijn om te bekijken.

Vier merken van zwarte ondernemers om in de gaten te houden

Gelijkheid in de mode-industrie is een van de vele doelen waar de Black Lives Matter-beweging zich voor inzet. Zo roept de 15 Percent-Pledge retailers op ten minste 15 procent (representatief voor het percentage van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten) - van de merken en labels die eigendom zijn van zwarte mensen - te voeren en te bestellen. Hoe zit het met uw winkel? FashionUnited heeft een aantal black-owned labels verzameld die u nu al kunt bestellen.

Op de kalender Rond de tafelgesprek: Kleding lenen: een duurzaam alternatief of niet? - 17 augustus Dinsdag organiseert de Sustainable Fashion Gift Card een rondetafelgesprek in The Student Hotel in Amsterdam West over het concept kleding lenen. Want: hoe werkt het? Wat zijn de voor- en nadelen? Is het duurzaam? In dit rondetafelgesprek geeft Sustainable Fashion Gift Card meer inzicht over dit circulaire retailconcept. Webinar: EDITED Decoding retail's biggest opportunities in a post-Covid world - 18 augustus Woensdagavond geeft EDITED een webinar over de invloed van de pandemie op moderetail, klantgedrag en laat het zien welke de trends en kansen er zijn voor retailers. Bodyfashion Days Almere - 22-23 augustus Zondag gaan de Bodyfashion Days Almere van start. Het zal in teken staan van alle nieuwe collecties op het gebied van lingerie, badmode, nachtmode, ondermode en meer. In meer dan vierhonderd showrooms zullen ruim tweehonderd exposanten hun collecties tonen.