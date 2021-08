Dit wordt het modenieuws van week 34 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 34. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 23 tot en met 29 augustus.

Rechtspraak: Gebruikmaken min-urenregeling

Op 5 juli 2021 heeft de Rechtbank Gelderland zich in een kort geding uitgelaten over het voornemen van Wibra om haar werknemers kosteloos min-uren in te laten halen, nadat veel Wibra-winkels door de coronacrisis verplicht gesloten bleven. FNV is tegen dit voornemen zonder succes opgekomen. De rechtbank oordeelt namelijk in het voordeel van Wibra. In deze bijdrage gaat Köster Advocaten in op de uitspraak en wat de gevolgen en kansen hiervan zijn voor de fashionindustrie.

Op de kalender Guess Q2 - 25 augustus Woensdag zal Guess de financiële resultaten bekend maken over de periode Q2 van 2021. Opening: Mode & Kant Museum: Brussels Touch, een tentoonstelling gewijd aan de Brusselse modeontwerpers - 27 augustus Vrijdag opent de tentoonstelling 'Brussels Touch' in het Mode & Kant Museum te Brussel. Op basis van zijn uitgebreide collecties, maar ook van bruikleen toegestaan door ontwerpers, biedt het Mode & Kant Museum een inzicht in de knowhow, de creativiteit en de geest van de Brusselse mode. Mode-icoon Iris Apfel wordt 100 jaar - 29 augustus Zondag mag mode-icoon Iris Apfel maar liefst 100 kaarsjes uitblazen.