Dit wordt het modenieuws van week 34 - 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 34. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 18 tot en met 24 augustus.

Handtassentrends uit de SS26 resortcollecties: de terugkeer van nostalgische vormen

De handtas trends van het resort seizoen geven vaak een voorproefje van de komende lente/zomer highlights. Voor inkopers en moderedacteuren zijn deze inzichten van groot belang. Accessoires, met name handtassen, behoren voor veel merken tot de categorieën met de hoogste omzet. Met hogere winstmarges dan kleding en een bijzonder brede doelgroep spelen ze een centrale rol bij het samenstellen van het assortiment en het verhogen van de omzet.

Voor resort 2026 kiezen de ontwerpers voornamelijk voor beproefde vormen met een nostalgische charme. Hieronder vindt u de meest opvallende stijlen van het seizoen.

Luxe opnieuw gedefinieerd: whitepaper analyseert hoe merken contact kunnen leggen met de consumenten van vandaag

De luxe-industrie heeft moeite om gelijke tred te houden met haar consumenten. In de jaren 2010 probeerde ze hen te verleiden en voor te lichten, maar ze had niet voorzien dat ze haar leraren zouden ontgroeien. Daarom heeft mediamerk Highsnobiety samen met de Boston Consulting Group meer dan 6.6710 consumenten in elf belangrijke markten ondervraagd – China, Zuid-Korea, Japan, de VS, het VK, Spanje, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Duitsland en de VAE – en hun bevindingen gepubliceerd in een whitepaper.

“Brat Green” en meer: wat modeontwerpers kunnen leren over kleurrechten

Toen Charli XCX vorig jaar haar album “Brat” uitbracht, veroorzaakte ze niet alleen een muzikale rage, maar lanceerde ze ook een kleurentrend. De felgroene tint met de naam “Brat Green” overspoelde sociale media, merchandise, beauty en mode. Ontwerpers als Prada, McQueen en Fendi namen de kleur over, waardoor het een van de bepalende visuele elementen van 2024 werd. Fast forward naar de zomer van 2025, en Brat Green is nog steeds aanwezig op de catwalks – de tint is geëvolueerd, maar de culturele relevantie is gebleven.

Financiële resultaten: TJX en Amer Sports

Deze week publiceren een hoop financiële resultaten. Omdat elk bedrijf een andere periode voor het boekjaar aanhoudt, zullen de publicaties voor het ene bedrijf gaan over het eerste halfjaar van het boekjaar en voor anderen weer alleen over het tweede kwartaal.