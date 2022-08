Dit wordt het modenieuws van week 35

Verder op de kalender

Dinsdag 30 augustus: Opening Bridal Store Claes Iversen

Vorig jaar introduceerde Claes Iversen zijn semi-couture bruidscollectie. Deze bestaat uit verschillende jurken, tops, rokken, broeken en accessoires. Op 30 augustus wordt de Bridal Store van Claes Iversen op het Rokin 49 feestelijk geopend. Hier is de volledige collectie te bekijken en zijn toekomstige bruiden welkom voor een pasafspraak. Claes helpt de eerste bruiden die een afspraak inplannen persoonlijk.

Donderdag 1 september: Opening I love illustration gallery: Dutch couture by Dutch fashion illustrators

Vanaf 1 september is de jubileumtentoonstelling van de I love illustration gallery, die 2 jaar bestaat, te bekijken in de Hannie Dankbaar passage in Amsterdam. De tentoonstelling heet: Dutch couture by Dutch fashion illustrators. Hier tonen vier gerenommeerde mode-illustratoren nieuw werk gebaseerd op de creaties van Viktor&Rolf, Iris van Herpen en Ronald van der Kemp.

Vrijdag 2 september: Sézane pop-up Amsterdam

Vanaf 2 september kan iedereen in het hart van Amsterdam op de Utrechtsestraat 30 de najaarscollecties van Sézane bekijken Ook worden sieraden, schoenen en tassen van het merk, rechtstreeks uit Frankrijk, tentoongesteld in de winkel. Er zal zelfs iets voor mannen zijn, want het zustermerk van Sézane, Octobre Editions, zal ook later in het najaar beschikbaar zijn.