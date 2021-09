Dit wordt het modenieuws van week 38 - 2021

Op de kalender

Prinsjesdag - 21 september

Het is de derde dinsdag en dat kan maar een ding betekenen: Prinsjesdag. FashionUnited zal de hoedjesparade van 2021 in beeld brengen.

Milan Fashion Week - 21-27 september

Dinsdag start de Milan Fashion Week SS22. Merken als Missoni, Prada en Versace zullen hun nieuwste creaties tonen.

Dutch Sustainable Fashion Week - 23-29 september

Opening Essentiel Antwerp op de Hartenstraat - 24 september

Donderdag begint de Dutch Sustainable Fashion Week. Met dit event wil de organisatie landelijk aandacht vragen voor duurzaamheid binnen de modesector. Op het programma staat onder andere een (digitale) modeshow van Meggie van Zwieten, de lancering van de campagne ‘FULL CIRCLE’, deze campagne bestaat uit een circulaire kledingcollectie, documentaire en expositie en de dag van de Awareness.

Vrijdag opent de nieuwe winkel van Essentiel Antwerp op de Hartenstraat te Amsterdam.

P.LACE.S - Looking through Antwerp Lace MoMu - 25 september

Zaterdag opent de expositie 'P.LACE.S - Looking through Antwerp Lace MoMu' in het MoMu Amsterdam. Voor P.LACE.S creëert MoMu een tentoonstellingsparcours dat vijf locaties in de stad met elkaar verbindt, om de relatie tussen Antwerpen en kant in de schijnwerpers te zetten: niet alleen de belangrijke rol die Antwerpen heeft gespeeld in de productie en handel van kant, maar ook het sociaaleconomische en artistieke belang van kant in Antwerpen.

Opening expositie ‘Long Live Fashion!’ TextielMuseum Tilburg - 25 september

Ook zaterdag opent de 'Long Live Fashion!' expositie in het TextielMuseum Tilburg. Het is een interactieve expositie die wil inspireren tot een duurzamere omgang met onze kleding.