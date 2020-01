Dit wordt het modenieuws van week 4 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 4. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 20 tot en met 26 januari.

Paris Haute Couture Week

De internationale modeweek blijft in Parijs. Maandag wordt de Haute Couture week afgetrapt met onder andere Iris van Herpen, Christian Dior, Chanel en Ronald van der Kemp op de planning.

VF Corp Q3

VF Corporation, het moederbedrijf van onder andere Vans en The North Face, zag het tweede kwartaal van het boekjaar de omzet stijgen met 5 procent. De omzet kwam uit op 3,4 miljard dollar (3 miljard euro). Donderdag publiceert VF Corp de cijfers van het derde kwartaal.

Modefabriek: 5 nieuwe merken om in de gaten te houden

De Modefabriek staat weer voor de deur: zondag 26 en maandag 27 januari strijkt de wintereditie van de modevakbeurs neer in Amsterdam RAI. Onder de exposanten bevinden zich weer een hoop nieuwe namen. FashionUnited gaat in gesprek vijf nieuwkomers: herenlabel Chris Cayne en dameslabels Neeve, Aaiko Suits you, Raizzed en Florèz.

Trendstop

Trendstop brengt weer een nieuw trendrapport uit. Lees het woensdag.