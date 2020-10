Dit wordt het modenieuws van week 42 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 42. Dit staat op de redactie agenda van maandag 12 oktober tot en met zondag 18 oktober.

Moet de modeindustrie PFAS verbannen?

Wanneer we ons 's ochtends aankleden, denken we meestal niet over de chemicaliën die in onze kleding aan het loeren zijn. Maar er zijn potentieel schadelijke chemicaliën groepen aanwezig in de kleding die we elke dag gebruiken: van onze waterdichte jassen tot onze voedselverpakkingen en anti-aanbak pannen: PFAS. Wat is dit voor stof en waarom is het zo schadelijk?.

Expertadvies: Tips voor retourreductie

E-commerce heeft door de coronacrisis dit jaar een extra boost gekregen, zo blijkt onder andere uit cijfers van CBS en Thuiswinkel.org. Ondanks dat e-commerce al ruim twintig jaar bestaat is er nog niet genoeg aandacht voor de retouren en vooral retourreductie, aldus Heidi van Eijck, oprichter van Reductify. “Veel bedrijven richten zich in de customer journey op het checkout proces, maar de aankoopbeslissing wordt pas echt thuis ‘in de paskamer’ gemaakt,” aldus Van Eijk.

Moam x De Hortus

Donderdag wordt op een wel hele bijzondere plek een nieuwe multidisciplinaire tentoonstelling geopend: de Hortus in Amsterdam. Vijftien jonge creatievelingen krijgen daar de ruime om hun werk te presenteren gebaseerd op de collectie van de Hortus. FashionUnited brengt een bezoek.