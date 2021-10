Dit wordt het modenieuws van week 43 - 2021

Op de kalender

Canada Goose winkelopening PC Hooftstraat - 26 oktober

Dinsdag opent de pop-up store van Canada Goose haar deuren op de PC Hooftstraat te Amsterdam. De pop-up store zal tot het voorjaar van 2022 geopend blijven.

Willem de Kooning Academie afstudeershow - 27-30 oktober

Vanaf 27 oktober hebben afgestudeerden van de Willem de Kooning Academie de kans om hun werk te tonen op Wijnhaven 61 en Blaak 10.

GROW talent - Fashion for Good Museum - 29 oktober

Vrijdag opent de expositie "GROW: the future of fashion" met de resultaten van het GROW talent project in het Fashion for Good Museum te Amsterdam.

Opening "Gem Z: The Farthest from Earth we've ever been" - 30 oktober

De tentoonstelling "Gem Z: The Farthest from Earth we've ever been" zal vanaf dit weekend geopend zijn tot en met 30 november in het Nieuwe Instituut te Rotterdam. De expositie is gecureerd door Current Obsession.