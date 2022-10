Dit wordt het modenieuws van week 43

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 43. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 24 tot en met 30 oktober.

The Twins - een project op de grens tussen fysieke en digitale mode

Tutia Schaad en Michael Sontag hebben hun krachten gebundeld. Voorheen bekend vanwege hun eigen labels en vakmanschap, wagen de twee modeontwerpers zich met hun nieuwe ondernemingen in de wereld van de digitale mode en willen ze die koppelen aan fysieke couture. Houd de website in de gaten voor een artikel.

Mode-adviesbureau Recloseted: "De wereld van duurzame mode is een beetje als het Wilde Westen"

Recloseted is een in 2019 opgericht adviesbureau voor de mode-industrie uit Vancouver en Londen. Het adviseert ontwerpers over hoe ze hun eigen duurzame merk kunnen starten, houdt trends en innovaties op het gebied van duurzame mode in de gaten en deelt hoe je een bedrijf toekomstbestendig kunt maken door middel van de beste praktijken op het gebied van duurzaamheid. Check de website voor een interview met Recloseted oprichter en CEO Selina Ho over de uitdagingen en kansen voor de industrie om duurzamer te worden.

Uitreiking Dutch Design Awards

Dutch Design Awards (DDA) bekroont jaarlijks de beste Nederlandse ontwerpers en hun meest indrukwekkende projecten. Op deze manier wordt het meest interessante Nederlandse ontwerp op een voetstuk geplaatst. Op 27 oktober worden de winnaars bekendgemaakt in categorieën als product, habitat, fashion en design research.

Item van de week: de statement stropdas

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de statement stropdas: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.