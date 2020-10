Dit wordt het modenieuws van week 44 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 44. Dit staat op de redactie agenda van maandag 26 oktober tot en met zondag 1 november.

Windowshopping in verval tijdens het post-coronatijdperk

Met de dreiging van de tweede golf van de pandemie die opdoemt en de toegenomen beperkingen van de overheid die hun stempel drukken op de winkelstraten, is de directe toekomst van de moderetail onzeker. FashionUnited bekijkt in dit artikel wat modemerken kunnen doen om zicht te onderscheiden en hun klanten te ondersteunen in deze digitale wereld.

Interview met CEO Wam Denim

Wam Denim blijft nieuwe winkels openen in coronatijd: waarom in deze crisis, wat voor plannen hebben ze, en hoe zijn de afgelopen maanden geweest? FashionUnited spreekt CEO Samim Nasrollah.