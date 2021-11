Dit wordt het modenieuws van week 45 - 2021

Op de kalender

IAF World Fashion Convention - 7-8 november

Maandag gaat de 36e IAF World Fashion Convention van start, dit jaar in Antwerpen.

European Textiles and Apparel Convention - 8-9 november

Ook in Antwerpen vindt deze week de European Textiles and Apparel Convention (Euratex) plaats. Bezoekers kunnen kiezen om zich in te schrijven voor de 36e World Fashion Convention van de IAF, voor de 9e European Textiles and Apparel Convention van Euratex of voor een combinatie van beide. De IAF-conventie, met als thema "Transition of the Global Fashion System", richt zich op ontwikkelingen in de mondiale industrie, terwijl de Euratex-conventie, met als thema "A new paradigm for the European Textiles and Clothing Industry", een sterke Europese focus heeft.

Netwerkevent Nederlandse Textiel-Innovaties - 9 november

9 november wordt om 17.00 in het Fashion for Good Museum een netwerkevent georganiseerd rondom Nederlandse Textiel-Innovaties. Daarnaast kan ook de nieuwe “Dutch Innovators” tentoonstelling in het Fashion for Good Museum bekeken wordt, die laat zien wat voor moois er dicht bij huis ontwikkeld wordt en wie er achter deze nieuwe technologieën zitten.

Parallelsessie: Is duurzaamheidsdata straks net zo belangrijk als financiële informatie? - 11 november

De wereld verandert snel. Het is niet langer een optie om te debatteren over het opnemen van duurzaamheid in uw bedrijfsstrategie. Dit heeft invloed op de eisen voor het meten en analyseren van duurzaamheidsgegevens, niet alleen binnen de organisatie, maar in de hele toeleveringsketen. Hoe kunnen bedrijven zich daar goed op voorbereiden? Dat is de grote vraag, zo schrijft het Nationaal Sustainability Congres op de site. Naast een intrinsieke drive om volledige openheid van zaken te geven over hun duurzaamheidsinitiatieven, hebben organisaties daarnaast te maken met verregaande EU-wetgeving, zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation en de EU-taxonomie. Met alle aandacht van regelgevers, investeerders, financiële instellingen en andere belanghebbenden, is duurzaamheidsinformatie bijna net zo belangrijk als financiële informatie. In deze presentatie gaat Frida Emilsson, mede-oprichter en COO bij het Zweedse bedrijf Worldfavor dieper in op dit vraagstuk.