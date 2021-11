Dit wordt het modenieuws van week 46 - 2021

Op de kalender

Week van de Kledingbibliotheek - 15-21 november

Maandag begint de Week van de Kledingbibliotheek .M iddels workshops en andere activiteiten willen de deelnemende partijen aandacht vragen voor de voordelen van kleding lenen.

Opening Philipp Plein Boutique PC Hooftstraat - 18 november

Aanstaande donderdag is de officiële opening van de Philipp Plein Boutique in de P.C. Hooftstraat te Amsterdam.

Meet the makers: Meesteropleiding Coupeur Amsterdam - 18 november

18 november wordt de nieuwe lichting van zeventien afgestudeerden aan de opleiding Coupeur gepresenteerd. Na een drie jaar durende intensieve coupeur-ambachtsopleiding, 3600 maakuren, sluiten de studenten hun studie af met hun eerste Meesterproef. Ze ontwikkelen en maken een replica op model; gebaseerd op een bestaand ontwerp uit de couture, mode, film, theater en museale praktijk.

Dag van de Ondernemer - 19 november

Vrijdag is het de Dag van de Ondernemer. Deze dag is in het leven geroepen omdat MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop het ondernemerschap gevierd wordt en ondernemers bedankt worden voor hun durf en doorzettingsvermogen.