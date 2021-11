Dit wordt het modenieuws van week 47 - 2021

Op de kalender

FashionClash Maastricht - 26-28 november

Aanstaande vrijdag is de kick-off voor FashionClash Maastricht. Het modefestival duur het hele weekend en heeft zowel een online als een offline programma.

Opening re_USED re_SATIN Zeeuws Museum - 26 november

26 november opent de nieuwste tentoonstelling 're_USED re_SATIN' in het Zeeuws Museum. De tentoonstelling is het resultaat van vier jaar onderzoek naar een aantal uitzonderlijke achttiende- en negentiende-eeuwse jasjes uit de museumcollectie. In samenwerking met wetenschappers en textiel- en modeontwerpers werden de fascinerende jasjes tot op de draad bestudeerd, geanalyseerd én opnieuw geïnterpreteerd, zo blijkt uit een persbericht van het museum.

Jan Agelink SS23 trendpresentatie - 26 november

Op vrijdag 26 november organiseert Jan Agelink een trendpresentatie voor seizoen spring summer 2023 over lifestyle, mode en interieur. In één ochtend deelt Agelink de meest belangrijke consumententrends.

Sneakerness Rotterdam - 27-28 november

Aankomend weekend strijkt de consumentenbeurs voor sneakerheads, Sneakerness, neer in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Er zal een sale van Patta zijn, het is mogelijk je eigen sneakers te verkopen maar natuurlijk ook om bijzondere sneakers te bewonderen.