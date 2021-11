Dit wordt het modenieuws van week 48 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 48. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 29 november tot en met 5 december.

Rapport: Fast fashion is meer dan 200 miljard dollar waard in 2030

De vraag naar fast fashion bereikt wereldwijd ongekende hoogten. Tegen 2030 zal de sector meer dan 200 miljard dollar waard zijn. De voorspelling komt uit het rapport 'Fast fashion global market opportunities and strategies to 2030: Covid-19 Growth and Change' van Research and Markets waarin het onderzoeksbureau belicht hoe de wereldwijde fast fashion markt in 2020 een waarde van 68,6 miljard dollar bereikt, ondanks de daling van het jaarlijkse groeipercentage van 3 procent sinds 2015.

Op de kalender Webinar Jan Agelink SS23 trendpresentatie - 29 november Op maandag 29 november is er een live webinar georganiseerd door Jan Agelink, waarin de trends voor het seizoen SS23 worden behandeld. De ochtend begint met consumer trends en de fashion presentatie. Vervolgens worden de interieurtrends behandeld met daarbij ook de belangrijke consumer trends van het seizoen.