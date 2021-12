Dit wordt het modenieuws van week 49 - 2021

Op de kalender

Community Meetup #4 Circulair Textiel - 7 december

Dinsdag organiseert Amsterdam Economic Board een virtuele bijeenkomst rondom circulair textiel. Sprekers zijn onder andere: Claire Teurlings, Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board en communicatiebureau Havas Lemz.

Opening tentoonstelling Sorry, we’re Closed door Sabrina Bongiovanni - 10 december

Fotograaf Sabrina Bongiovanni ging er op uit en legde de lege winkelstraten in Londen vast. Deze werken zijn vanaf zaterdag te zien in de Republiek Gallery in Amsterdam.

Limited Edition Collection Characters by Walter Van Beirendonck X Maarten Baas X Lensvelt - 11 december

'Characters' is een collectie limited edition stoelen. Naast de onthulling van deze stoelen aan het publiek, zullen ontwerpers Maarten Baas en Walter Van Beirendonck uitleggen hoe deze one-of-a-kind stoelen tot stand zijn gekomen. In een live interview met Milou van Rossum, modejournalist en redactiedirecteur van NRC Magazine, vertellen zij over hun samenwerking, hun stijl en het resultaat van hun unieke samenwerking.

Lancering documentaire Full Circle - 12 december

Op zondag 12 december lanceert Chanel Trapman, filmmaker en oprichter van de Mumster Movement, de documentaire Full Circle tijdens een online live première. De documentaire brengt de eindeloze stroom van miljoenen afgedankte kledingstukken in beeld en zoekt naar oplossingen om deze vicieuze cirkel van overproductie, overconsumptie en textielafval te doorbreken, aldus Trapman in de aankondiging.