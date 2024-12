Dit wordt het modenieuws van week 49 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 49. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 2 december tot en met zondag 8 december.

Patrik Frisk over het transformeren van de mode-industrie

Wat gebeurt er als een invloedrijke leider in de mode-industrie besluit de status quo uit te dagen? Patrik Frisk, een veteraan die tientallen jaren werkt voor topmerken als Under Armour, The North Face en Vans, weet het als geen ander. In zijn carrière ziet hij van dichtbij hoe de modewereld zich ontwikkelt, en wat hem het meeste zorgen baart, is de enorme hoeveelheid kleding die jaarlijks op stortplaatsen belandt of wordt verbrand. “De wereldwijde consumptie en fast fashion verergeren dit probleem alleen maar,” zegt Frisk.

Na zijn carrière als CEO besluit Frisk niet om van zijn pensioen te genieten, maar juist om het verschil te maken. Hij richt Reju op, een innovatief textiel-naar-textiel regeneratiebedrijf dat gebruik maakt van IBM’s baanbrekende VolCat-technologie. Deze technologie breekt polyester af, waardoor moeilijk te recyclen kleding opnieuw bruikbare grondstoffen wordt. In een exclusief gesprek met FashionUnited deelt Frisk zijn visie over de toekomst van mode, de circulaire economie, en hoe Reju de industrie fundamenteel verandert.

Wat kan men verwachten van de nieuwe mannenmodebeurs Shift?

Mannenmodebeurs Shift debuteert in januari 2025. De nieuwe beurs wil het volledige herensegment, van mode en beauty tot sport en reizen, gaan bedienen. De mannenmodebeurs zet ook in op een interactief programma en wil niet alleen retailers, maar ook het winkelpersoneel informeren en inspireren. Wat kan men van de beurs verwachten? FashionUnited belt met mede-oprichter Lucel van den Hoeven.

Positieve modenieuw

FashionUnited zet elke twee weken een selectie inspirerende berichten in de spotlight. Positief nieuws over duurzaamheid, innovatie en creatieve successen krijgt zo de aandacht die het verdient.

Met deze reeks wil FashionUnited laten zien hoe de industrie blijft groeien en evolueren, zelfs in uitdagende tijden. Houd onze website in de gaten en ontdek de lichtpuntjes uit de mode-industrie.