Dit wordt het modenieuws van week 5 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 5. Dit staat op de redactie agenda van maandag 1 februari tot en met zondag 7 februari.

Dit zijn de trendkleuren voor FW21 herenmode

De herenmodeweken in Parijs en Milaan zijn inmiddels afgelopen. Ontwerpers omarmen innovatie en blazen energie in een nieuw seizoen, vol onverwachte kleuren, prints en snitten. Ontdek welke kleuren een must zijn voor het seizoen FW21.

Op de kalender Copenhagen International Fashion Fair - 3-5 februari Woensdag 3 februari begint de Copenhagen International Fashion Fair. De beurs zal digitaal plaatsvinden. Ralph Lauren Q3, Canada Goose Q3, Tapestry Q2 en Skechers Q4 - 4 februari Donderdag 4 februari zullen bovenstaande merken hun financiële resultaten bekendmaken over de periode Q2 en/of Q3 en/of Q4.