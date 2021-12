Dit wordt het modenieuws van week 50 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 50. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 13 tot en met 19 december.

Vijf modestukken die een hit beloven te worden voor de zomer van 2022

Om uw assortiment bij te werken of uw voorraad aan te vullen, heeft data-analysebedrijf Edited de modeartikelen voor de zomer van 2022 onderzocht die een rendement op investering beloven. FashionUnited levert de meest relevante producten.

Compenseren of verminderen: Wat is klimaatneutraliteit en hoe kan het worden bereikt?

Het in Zürich gevestigde MyClimate is een non-profit stichting die in 2006 is opgericht om bedrijven te ondersteunen op hun weg naar CO2-neutraliteit. MyClimate berekent de CO2-uitstoot van bedrijven en hun producten om op basis daarvan maatregelen voor CO2-reductie te tonen of mogelijkheden voor compensatie aan te bieden. Maar wat houdt dat nu precies in? FashionUnited vroeg Kai Landwehr, woordvoerder en marketingdirecteur van MyClimate, welke bijdrage de mode-industrie kan leveren aan klimaatbescherming, hoe ver de industrie al is, voor welke uitdagingen zij staat en wat de gevaren van greenwashing zijn.

Op de piste: Luxemerken voelen zich aangetrokken tot de besneeuwde bergen

Het is weer winter. Kerstmarkten en thematische films en muziek geven een beetje hoop op normaliteit en doen ons dromen van een witte Kerst of wintersportvakanties in de bergen. Steeds meer luxelabels lijken er ook naar te verlangen en lanceren niet alleen hun eigen wintersportcollecties, maar ook de bijpassende uitrusting.