Dit wordt het modenieuws van week 51 - 2019

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 51. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 16 tot en met 22 december.

H&M Q4

Hennes & Mauritz AB (H&M) heeft een positief gevoel over het laatste kwartaal van fiscaal jaar 2019. Het Zweedse modebedrijf rapporteerde over de eerste negen maanden een omzet van 171,061 miljard Zweedse Kroon (15,785 miljard euro). Dat neerkomt op een groei van 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook is het bedrijf nog van plan voor het einde van 2019 online te lanceren in Egypte. Lees maandag hoe H&M het jaar afsluit.

In de mode in 2019: Verhuur, tweedehands, gaming en inclusiviteit

December is de maand waarin FashionUnited traditiegetrouw terugblikt en vooruitblikt. In dit artikel vier trends die hun opmars in de mode hebben gemaakt: kledingverhuur, tweedehands mode, gaming en inclusiviteit.

Rechtspraak

Deze week een nieuwe bijdrage van Köster Advocaten in Haarlem. Voor FashionUnited elke maand een behandelde case.

Nike Q2

Nike Inc. rapporteerde het eerste kwartaal van het lopende boekjaar een omzetstijging van 7 procent naar 10,7 miljard dollar (9,7 miljard euro), terwijl de nettowinst met 25 procent groeide naar 1,4 miljard dollar (1,3 miljard euro). Zet deze stijging door? Lees het donderdag.

Trendstop

Trendstop brengt weer een nieuw trendrapport uit. Lees het woensdag.