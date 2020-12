Dit wordt het modenieuws van week 51 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 51. Dit staat op de redactie agenda van maandag 14 december tot en met zondag 20 december.

Spaanse topvrouw Nuria de Miguel, directrice van IFEMA, dat de grote Spaanse modeshows organiseert: "Digitale modeshows zijn de toekomst"

FashionUnited sprak exclusief met Nuria de Miguel, directrice van verschillende grote modeshows in Spanje, waaronder Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Ze geeft haar mening over verschillende ontwikkelingen in de (Spaanse) modebranche, meer specifiek over modeshows in het land en de digitalisering daarvan.

Jaaroverzicht: Welke merken maakten hun debuut in de Nederlandse winkelstraat?

2020 was misschien niet een voor de hand liggend jaar om een winkel te openen, maar toch waagden veel bedrijven en merken zich eraan. FashionUnited somt debutanten op terwijl het terugblikt op een rollercoasterjaar.

Isabel May, topvrouw bij Mytheresa: "Ga voor de baan met de beste leidinggevende, een goede mentor is cruciaal"

Voor de serie 'Topvrouw aan het woord' sprak FashionUnited met Isabel May over haar carrière, haar advies aan werkende vrouwen en de leiderschapsstijl van vrouwen.

Op de kalender Ronald Kolk "Theater lezing" - 14 december Maandag 14 december staat Ronald Kolk in samenwerking met SheSuit in het Scagon de Luxe theater in Schagen. Op uitnodiging van Kunst Verklaard verzorgt couturier Ronald Kolk een gastlezing over zijn métier Nike Q2 - 18 december Vrijdag 18 december maakt Nike de financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2020 bekend.