Dit wordt het modenieuws van week 52 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 52. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 27 december tot en met 2 januari.

'Beauty by Numbers', de schoonheidstrends van 2022

In haar jaarlijkse Beauty by Numbers-rapport licht Perfect Corp de digitale transformatie die in de hele branche uit, waarbij consumenten meer dan ooit een beroep doen op AI- en AR-gebaseerde digitale tools en virtuele probeerervaringen. Dit jaar bleven consumenten gebruik maken van digitale ervaringen voor schoonheidsadvies en productinspiratie, met miljarden virtuele product try-ons waargenomen via haar YouCam apps community.

Alles over mode NFT's en de metaverse op een rijtje

In de afgelopen maanden heeft FashionUnited diepgaande tips, updates, interviews en informatie over hoe merken NFT's en de metaverse kunnen gebruiken en hebben gebruikt, gevolgd en gedeeld met haar lezers. Lees verder om een overzicht van FashionUnited's NFT en metaverse modenieuws te vinden.

Best of 2021: Interviews

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige interviews gepubliceerd in 2021.