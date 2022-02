Dit wordt het modenieuws van week 7 - 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 7. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 14 tot en met 20 februari.

Item van de week: Het statement t-shirt

Een T-shirt met print is misschien niet het stijlstatement waar fashion junkies doorgaans naar kijken, maar het statement T-shirt van dit seizoen is meer dan alleen een opvallende print. T-shirts met boodschappen erop komen terug in de schijnwerpers met nieuwe betekenissen - denk minder aan 'Live, Laugh, Love' en meer aan Balenciaga-esque humor. De stijl kan worden gebruikt als een middel om een mening te uiten, een medium om gedachten te delen of gewoon als een stijlstatement.

Stella Ahlers: "Wie het eerst kan leveren, wint"

Een nieuwe showroom, de herlancering van Baldessarini, het onderzoek van de EU-Commissie tegen Pierre Cardin en een modeshow in Parijs - er is heel wat gaande bij het in Herford gevestigde kledingbedrijf Ahlers AG. Daarom vroeg FashionUnited aan baas Stella Ahlers: In hoeverre maakte het bedrijf deel uit van de modeshow van Pierre Cardin, hoe verloopt de huidige orderronde en wat is er waar van de onderzoeken naar mogelijke inbreuken op de EU-mededingingsregels?

Met een vernietigingsverbod zoeken onverkochte luxegoederen een nieuw leven

Uitverkoop is ondenkbaar en vernietiging is voortaan verboden: tussen nauwgezet voorraadbeheer, verkoop aan het personeel, schenkingen en recycling, herpakken luxemerken zich om alle onverkochte producten te verkopen.

Van catwalk tot het straatbeeld: Het korset

Het korset is verre van nieuw in de garderobes, maar de democratisering ervan in de 21e eeuw is bijzonder interessant om in te duiken. Het heeft de afgelopen maanden zowel de catwalks als de winkelstraten veroverd en is uitgegroeid tot een vaste waarde in de modewereld die zeker zal blijven bestaan.

Op de kalender Bodyfashion beurs FW22-23 - 14-15 februari Maandag en dinsdag is de Bodyfashion beurs FW22-23. De beurs vindt plaats in het Bodyfashion Center te Almere. Textielberg zoekt eigenaar - 15 februari Dinsdag 15 februari organiseert Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst rondom de UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid). In deze bijeenkomst wordt onder andere besproken hoe merken nu al bezig zijn met de wetenschap dat deze Europese regelgeving vanaf 2023 van start gaat, en wat de consument hiervan gaat merken. De bijeenkomst begint om 20.00. Winkelopening B.L.A.H. - 16 februari Woensdag is de officiële opening van de winkel van het schoenenmerk B.L.A.H. De winkel opent zijn deuren aan de Nieuwe Spiegelstraat 61 te Amsterdam, en de openingstijden zijn als volgt: dinsdag tot en met vrijdag 11.00 - 19.00, zaterdag 10.00 - 18.00 en zondag en maandag 12.00 - 18.00. Webinar: Slow fashion en het pre-order model - Het belang van storytelling - 17 februari 17 februari vindt een webinar plaats over slow fashion, het pre-order model en het belang van storytelling. Te gast zijn onder ander Julie Lietaer en Ellen Kegels.