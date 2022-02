Dit wordt het modenieuws van week 8 - 2022

Op de kalender

Milan Fashion Week - 22-28 februari

Dinsdag start de Milanese modeweek. Onder andere Gucci, Bottega Veneta, Diesel, Trussardi en Plein Sport maken hun terugkeer op de agenda van Milan Fashion Week.

Catwalk Club met Daily Paper - 24-25 februari

In 2022 is het tien jaar geleden dat Abderrahmane Trabsini, Hussein Suleiman en Jefferson Osei het kledingmerk Daily Paper begonnen. In die tien jaar is er veel veranderd, niet alleen voor Daily Paper maar ook voor Nederlandse (streetwear)merken in het algemeen. De Catwalk Club volgt Abderrahmane. Acteur Karim El Guennouni kruipt in zijn huid. Hij neemt je mee langs zijn hoogte- en dieptepunten van de afgelopen tien jaar, schetst en passant een tijdsbeeld en kijkt vooruit naar wat er nog gaat komen. Een reis vol lef, ondernemerschap, community, dromen die uitkomen en natuurlijk leermomenten. Van ontwerpen tekenen als kleine jongen in de slaapkamer van je ouderlijk huis, naar design director en co-founder zijn van je eigen, wereldwijd verkopende merk met flagshipstores in Amsterdam, Londen en New York.

Opening tentoonstelling DressUndress in Modemuseum Hasselt - 25 februari

Met DressUndress onderzoekt gastcurator Murielle Scherre (la fille d'O) onderzoeken we die spannende relatie tussen kleding en lichaam en duiken we recht in de discussie. samen met Modemuseum Hasselt de pendelbeweging tussen verhullen en onthullen in de mode van de late achttiende eeuw tot vandaag.