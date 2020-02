Dit wordt het modenieuws van week 9 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 9. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 24 februari tot en met 1 maart.

Paris Fashion Week

Paris Fashion Week trapt op maandag af. Gedurende de modeweek staan onder ander Christian Wijnants, Nina Ricci, Olivier Theyskens, Dries van Noten, Maison Margiela en Y Project.

Interview met de CEO van Spaans merk Ecoalf

Londen - Het Spaanse duurzame modemerk Ecoalf probeert de modeindustrie op te ruimen door enkele van de grootste problemen, namelijk het buitensporige verbruik van natuurlijke hulpbronnen en afvalproductie, aan te pakken. Het label, dat in 2009 is opgericht door Javier Goyeneche, wil de cirkel van grondstoffen sluiten met het gebruik van innovatieve technologieën en kledingstukken volledig uit gerecyclede materialen produceren.

Waarom streetwear behoefte heeft aan een nieuw verhaal

Elke trend komt vroeg of laat tot zijn einde. Na een decennium aan streetwear is nu de tegenreactie van tailoring te zien. Om te overleven in de nieuwe jaren twintig heeft streetwear een nieuw verhaal nodig, een nieuw narratief. Maar welk verhaal?