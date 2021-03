Dit wordt het modenieuws van week 9 - 2021

Op de kalender

Abercrombie & Fitch Q4 - 2 maart

Dinsdag maakt Abercrombie & Fitch haar financiële resultaten over Q4 bekend.

Winkelen op afspraak mogelijk - 3 maart

Vanaf woensdag 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk. Bij het winkelen op afspraak moet de afspraak minstens 4 uur van tevoren gemaakt worden, zo bleek tijdens de persconferentie. Daarnaast is er een maximum aantal klanten per verdieping ingesteld, namelijk een maximum van twee. Per uur telt een maximum van zes keer, dus kunnen er zes tijdslots van 10 minuten worden ingepland, aldus demissionair minister-president Rutte tijdens de persconferentie.

Gap Q4 - 4 maart

Ook Gap maakt deze week haar financiële resultaten over de periode Q4 bekend.

Christian Wijnants Winter '21 presentatie - 5 maart

Vrijdag toont de Belgische ontwerper Christian Wijnants zijn Winter '21 collectie. De show is online te bekijken via christianwijnants.com.