Dit wordt het nieuws van week 20

Verder op de kalender

Donderdag 19 mei

De Emerce Fashion video collection start 19 mei. Deelnemers worden bijgepraat over trends en belangrijke tactieken om te groeien in de wereld van online fashion. Thema´s die onder andere aan bod komen zijn: brand experience, social commerce, sustainability en market overview. Meerdere sprekers delen hun expertise met de deelnemers. De talks zijn vanaf 19 mei online en daarna op elk moment, vanaf elke locatie te volgen.

Vrijdag 20 mei

Het Fashion for Good Museum opent 20 mei een nieuwe tijdelijke tentoonstelling genaamd: “Fashion Week: A New Era”. In het duurzame modemuseum in Amsterdam wordt gekeken naar het fenomeen ‘fashion week’ en hoe dit bijdraagt aan het huidige modesysteem. FashionUnited krijgt voor de officiële opening een exclusieve perspreview. Houd de website in de gaten voor een verslag.

Vrijdag 20 mei

International Fashion Week Belgium, een onafhankelijk evenement dat gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek is, gaat van start in de balzalen van de koninklijke opera in Gent. Hier kunnen modeontwerpers met verschillende platforms hun werk presenteren. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Belgian Fashion Week.