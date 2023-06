Dit zijn de beste modesteden in het Verenigd Koninkrijk buiten Londen

Het is geen geheim dat Londen een van de modehoofdsteden van de wereld is, het centrale orgaan van de Britse mode-industrie en daarom de plek waar bedrijven, winkeliers en ontwerpers naartoe trekken in de hoop zowel lokaal als internationaal succes te boeken.

In de afgelopen jaren lijkt het er echter op dat de mode de hoofdstad is ontgroeid, ondanks haar breedte. Meer en meer steden buiten de Engelse hoofdstad worden broeinesten van steeds invloedrijkere creatieve gemeenschappen en onderwijscentra. Hoewel veel van deze steden een geschiedenis hebben die geworteld is in de mode en dus voortbouwen op bestaande fundamenten, beginnen sommige steden actief en doelbewust hun eigen positie binnen de industrie op te bouwen in de hoop mode dichter bij huis te brengen.

In het licht van deze toenemende belangstelling voor alternatieve bronnen van inspiratie en zakelijke mogelijkheden, heeft FashionUnited een lijst samengesteld (in willekeurige volgorde) van steden buiten Londen die op dit moment het modepubliek aantrekken met hun diepgaande geschiedenis en lucratieve winkelaanbod.

Manchester

Als er ooit een stad is geweest die Londen een loer zou kunnen draaien als modehoofdstad van het Verenigd Koninkrijk, dan is het Manchester wel. Het Northern Powerhouse, ooit bekend als 'Cottonopolis' vanwege zijn belangrijke rol in de 19e-eeuwse katoenindustrie, is nu een bruisende metropool van indiewinkels en vintagewinkels die een alternatief bieden voor winkelen in winkelstraten - hoewel dit element nog steeds prominent aanwezig is in de belangrijkste winkelstraten van de stad. Naast evenementen zoals de tweejaarlijkse modevakbeurs Just Around the Corner en de onlangs opgerichte Northern Fashion Week, heeft de stad ook een groot aantal veelgeprezen modeontwerpers voortgebracht, namelijk Vivienne Westwood, Matthew Williamson, William Baker en Henry Holland. Een aantal grote modeconcerns hebben hun hoofdkantoor in de 'Rainy City', waaronder de Boohoo Group, Pretty Little Thing en JD Sports.

Een andere drijvende kracht achter de stad zijn de consumenten: uit een onderzoek van Chums bleek dat Mancunians op de zesde plaats staan wat betreft kledinguitgaven in het Verenigd Koninkrijk. Dit werd verder bevestigd in een rapport van ONS in 2018, waarin stond dat mensen in Greater Manchester jaarlijks gemiddeld 1.007 pond uitgaven aan kleding en schoeisel. De link van Manchester met mode is geen verrassing, want de geschiedenis van de stad is geworteld in de industrie. Dat gaat terug tot de 18e eeuw, toen de stad het voortouw nam in de hele katoen- en textielhandel van het Verenigd Koninkrijk. Beginnend met de opening van 's werelds eerste door stoom aangedreven textielfabriek in 1781, steeg het aantal fabrieken in de loop der tijd tot boven de 100. De Cotton Board, die tot 1972 in de stad gevestigd was, speelde ook een rol in de status van Manchester en was verantwoordelijk voor de lancering van de eerste modeweek in de jaren 1950. Manchester werd vervolgens bekend om zijn historische winkelwijken, met name die van Spinningfields en The Northern Quarter, waarvan de laatste in de jaren 1990 door een aantal partijen werd ontwikkeld.

Bath

Bath, Somerset. Afbeelding: Unsplash

De Georgian stad Bath staat bekend om de vele monumentale gebouwen uit de Regency-periode en het pittoreske landschap dat onderdak biedt aan talloze modeboetieks en prominente vintagewinkels. De stad, die in de 19e eeuw de thuisbasis was van Jane Austen en een van de weinige steden in het Verenigd Koninkrijk die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, staat vaak in het middelpunt van historische drama's. Hoewel de stad duidelijk rijk is aan cultuur, is haar plaats in de modewereld een belangrijk onderdeel van de geschiedenis. Zozeer zelfs dat de beroemde schoenenontwerper Manolo Blahnik tijdens zijn bezoeken als jongen verliefd werd op de stad, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij een huis kocht in Camden Crescent, waarvan het interieur te zien is in het boek 'The Charming Mr Blahnik' van Ivan Terestchenko.

De stad was ook de thuisbasis van het beroemde Bath Fashion Museum, waar opmerkelijke tentoonstellingen werden gehouden met een archief dat bijna 100.000 mode-items uit verschillende periodes bevatte. Uiteindelijk werd de locatie gedwongen haar deuren te sluiten toen The National Trust, de organisatie waar het museum zijn huis mee deelde, vorig jaar het huurcontract verbrak. Terwijl de plannen voor de heropening van het museum zich blijven ontvouwen, heeft de leider van de Bath and North East Somerset Council, Kevin Guy, nog steeds goede hoop voor de relatie van Bath met mode. Tijdens een raadsvergadering in maart zei Guy dat hij, als onderdeel van een ambitie van vijftien tot twintig jaar, van plan was om van de stad een toonaangevend centrum voor Europese mode te maken. Het lijkt er al op dat de stad daar naartoe op weg is, want volgens een rapport van Wynsors begin 2023 bleek Bath de meest modieuze stad van het Verenigd Koninkrijk te zijn, met meer dan 92 winkelvermeldingen op Tripadvisor en 2,6 kringloopwinkels per vierkante mijl.

York

York, Verenigd Koninkrijk. Afbeelding: Unsplash

York werd gesticht door de Romeinen en draagt nog steeds sporen van zijn middeleeuwse verleden. Het speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van heel Engeland. Tussen de hoeken en gaten van de kronkelige straatjes, vaak omgeven door spookachtige pubs en tearooms, noemen hordes onafhankelijke boetieks deze plek hun thuis. Volgens een onderzoek van Wynsors is het zelfs de op één na grootste stad in het Verenigd Koninkrijk als het gaat om het aantal winkels per oppervlakte, met 8,07 winkelruimtes per vierkante mijl. Dankzij haar winkelaanbod eindigde de stad ook op de tweede plaats in het rapport over beste Britse winkelsteden van Which, met een bezoekersscore van 86 procent en een waardering van vier sterren.

De stad probeert haar positie in de Britse modewereld verder te versterken met de York Fashion Week, een tweejaarlijks evenement dat als platform moet dienen voor indiemerken en creatieven uit het noorden. En hoewel indies het goed doen in de smalle steegjes van York - de stad staat op de tweede plaats in Bionic's ranglijst van beste steden in het Verenigd Koninkrijk voor onafhankelijke bedrijven vanwege het hoogste overlevingspercentage van bedrijven - staat York er ook om bekend internationaal talent te koesteren. De stad was bijvoorbeeld de geboorteplaats van oprichter en voormalig creatief directeur van Mulberry, Scott Henshall, en van Matty Bovan, een winnaar van de LVMH Graduate Prize die is teruggekeerd naar de noordelijke hub om een basis op te zetten voor zijn gelijknamige label.

Leeds

Leeds, Verenigd Koninkrijk. Afbeelding: Unsplash

Een andere industriële krachtpatser is Leeds, de thuisbasis van supermarktmodeketen George by Asda en de eerste Harvey Nichols-winkel buiten Londen, die in 1996 werd geopend. De geschiedenis van Leeds is doordrenkt met mode als geheel, zozeer zelfs dat het vaak wordt beschouwd als volledig gebouwd op deze industrie. De band van Leeds met textiel gaat terug tot de Middeleeuwen in de vorm van de lakenfabrieken Fulling Mills, die de stad als leider in de wolproductie hebben gedefinieerd. Het bewijs van deze periode is vandaag de dag nog steeds te zien in de overblijfselen van gebouwen en plaquettes die opmerkelijke locaties markeren. Tegenwoordig lijkt het erop dat de stad zijn plaats in de modewereld is blijven behouden. De stad wordt regelmatig tegen Manchester uitgespeeld als directe concurrent.

Het is ook de thuisbasis van instellingen die de toekomst van de mode in de regio koesteren, waaronder Leeds Arts University en Leeds Beckett University, waar het mogelijk is om modegerelateerde bachelors te studeren. Terwijl beide universiteiten voorkwamen in The Guardian's ranglijst van beste plaatsen in het Verenigd Koninkrijk om mode en textiel te studeren, met de 21e en 22e plaats, neemt Leeds University zelf ook de teugels in handen met haar Future Fashion Factory, een programma dat is opgezet in samenwerking met moderetailers met als doel milieuvriendelijke vormen van kledingproductie te ontwikkelen. Ondertussen staan de inwoners van Leeds ook achter de modedrift van de stad. Terwijl de stad de thuisbasis is van een horde opmerkelijke Britse modebeïnvloeders, is van inwoners van de stad in West Yorkshire ook bekend dat ze jaarlijks gemiddeld 1.033 pond uitgeven aan kleding en schoeisel (ONS 2018 rapport).

Newcastle

Newcastle Upon Tyne, rivier de Tyne. Afbeelding: Unsplash

We kijken nog noordelijker voor de volgende aanwinst van de lijst, helemaal naar de oostkust van Newcastle Upon Tyne. Deze historische stad heeft de bijnaam 'de poort van het noorden' en de ligging aan de rivier de Tyne betekent dat de natuur nauw verweven is met de stedelijke architectuur. De 'Geordie'-stad staat erom bekend een aantal opmerkelijke figuren in de mode-industrie voort te brengen. Velen komen van de Northumbria University, die op de 16e plaats staat op de ranglijst van The Guardian's universiteiten voor modeopleidingen en waar Nigel Cabourn en Scott Henshall studeerden. Het was ook de geboorteplaats van de beroemde ontwerper John Bates, die vorig jaar overleed. Bates speelde een rol in de Swinging Sixties-periode in Groot-Brittannië en stond bekend om zijn werk dat zowel in redactionele artikelen als in films verscheen en om zijn banden met de industrie als geheel.

Vandaag de dag trekt Newcastle bezoekers vooral vanwege de skyline met zeven beroemde bruggen, maar de stad staat ook bekend om zijn winkelaanbod, met name dat van de drie grote winkelcentra, waaronder Metrocentre - een van de grootste winkelparken in het Verenigd Koninkrijk. De stad is ook de thuisbasis van het vlaggenschip van het warenhuis Fenwick, dat in 1882 werd opgericht en sindsdien negen filialen heeft geopend in het hele land, voortbordurend op zijn jarenlange succes. Dankzij de kustverbinding is het winkelaanbod van Newcastle ook internationaal toegankelijk, met een haven die gunstig gelegen is voor mensen die de stad willen bezoeken om te winkelen - en voor het beruchte nachtleven. Dankzij deze sterke positionering staat Newcastle op de vierde plaats van Which's lijst van beste winkelsteden in het Verenigd Koninkrijk, met een bezoekersscore van 80 procent en een waardering van vier sterren.

Brighton

Brighton, Verenigd Koninkrijk. Afbeelding: Unsplash

Met een prachtig uitzicht en een eigenzinnige uitstraling heeft Brighton lange tijd centraal gestaan in de tegencultuur van het Verenigd Koninkrijk, waardoor het de setting is van een aantal cultfilms en de thuisbasis van veel indiebands. Sinds 1850, toen koningin Victoria de inwoners van Brighton bestempelde als "indiscreet en lastig", is de stad de vlag van haar non-conformistische houding blijven dragen en een broedplaats geworden van creatieve gemeenschappen, LGBTQ+ gemeenschappen en contrasterende subculturen. De stad staat er ook om bekend dat het inmiddels alom succesvolle ontwerpers heeft voortgebracht, zoals Julian Macdonald, die textiel studeerde aan de Faculty of Arts and Architecture in de stad voordat hij een masterstudent werd aan het Royal College of Art in Londen. De universiteit van Brighton is ondertussen ook opgenomen in The Guardian's ranglijst van mode- en textieluniversiteiten en staat op een bescheiden 30 voor haar bacheloropleidingen Fashion & Dress History en Fashion Communication with Business Studies.

Hoewel Brighton vaak wordt gezien als 'Londen aan zee', verschilt het winkellandschap enorm van dat van de 'Big Smoke'. Het is vooral populair als bestemming voor onafhankelijke winkeliers, zoals blijkt uit een onderzoek van Radical Storage. De stad bleek 21 onafhankelijke bedrijven per 10.000 inwoners te hebben, waarmee het op de eerste plaats stond op de ranglijst van het platform. De badplaats staat bovendien bekend om haar duurzame aanbod, met een breed scala aan vintagewinkels en liefdadigheidswinkels waardoor milieuvriendelijke opties toegankelijker zijn voor bezoekers. Deze ruime keuze hier was de drijvende kracht achter de opkomst van 'Brighton Style' - een manier van kleden die verbonden is met de creatieve stad en vaak wordt gedefinieerd door experimenteren, individualiteit en een gebrek aan zelfbewustzijn.

Edinburgh

Edinburgh, Verenigd Koninkrijk. Afbeelding: Unsplash

De kronkelige wegen van Edinburgh springen naadloos over van het ene tijdperk op het andere en voeren je door zowel hedendaagse winkelstraten tot middeleeuwse steegjes met kinderkopjes. Dit maakt het ook de ideale omgeving voor zowel onafhankelijke bedrijven als grote winkelketens, die elk hun plek in de Schotse hoofdstad hebben veroverd en inwoners en toeristen aantrekken die neerstrijken in de historische straten. De reputatie van de stad onder onafhankelijke ondernemers is bijzonder indrukwekkend, met een derde plaats op de lijst van Radical Storage's beste Britse steden voor onafhankelijke ondernemers, met 19,2 van zulke retailers per 10.000 inwoners. De stad scoorde ook hoog in het onderzoek van Wynsors, die vaststelde dat de stad met 130 winkels - 2,83 per vierkante mijl - de meeste kringloopwinkels van alle steden op de lijst heeft.

De stad, die vaak 'Auld Reekie' wordt genoemd, heeft zelf ook heel wat ontwerpers voortgebracht. Holly Fulton studeerde af aan het Edinburgh College of Art en werd regelmatig gevraagd voor de London Fashion Week. Patrick Grant werd directeur van kleermaker Norton & Sons op Savile Row en jurylid bij de BBC's Great British Sewing Bee. De universiteit van Edinburgh staat ook bekend om haar sterke programma voor mensen die mode willen studeren en staat zesde op de ranglijst van The Guardian, waar de bachelors in mode, performance design en textiel worden benadrukt. De plaats in het modeonderwijs wordt verder benadrukt in het National Museum of Scotland, waar het mogelijk is om een permanente kunst-, ontwerp- en modegalerij te bekijken met stukken van onder andere Vivienne Westwood, Zandra Rhodes en Jean Muir. De plaats van de stad in de mode zal nog verder worden versterkt met de verwachte start van de eerste Edinburgh Fashion Week.

Eervolle vermeldingen

Glasgow

Glasgow, de thuisbasis van de Britse winkelgigant Quiz, is een echte modestad. De Noord-Schotse gemeente is de geboorteplaats van veel opmerkelijke ontwerpers, waaronder Jonathan Saunders en Charles Jeffrey, en heeft zijn eigen instituut - Glasgow School of Art - waar het mogelijk is om onder andere modeontwerp en textielontwerp te studeren.

Bristol

Net als Brighton is ook Bristol steeds bekender geworden om zijn alternatieve scene, met een groeiende gemeenschap van jonge creatieven die de afgelopen decennia de stad in het zuidwesten als hun thuis hebben gekozen. Vorig jaar werd het 'Britse Seattle', zoals het soms wordt genoemd, ook uitgekozen als locatie voor de eerste UK Sustainable

Sheffield

Fashion Week, waar bezoekers konden deelnemen aan panels, workshops en kledingruil ter promotie van milieuvriendelijke praktijken.

De in Syrië geboren en in Sheffield opgegroeide Nabil El-Nayal is een van de weinige herkenbare namen die zijn voortgekomen uit de 'Steel City', zo genoemd vanwege de industriële dominantie in de 19e en 20e eeuw. Het winkellandschap van de locatie is ook sterk, met een tweede plaats in Kathryns ranglijst van meest modieuze steden in het Verenigd Koninkrijk dankzij de 3,78 vintagewinkels en 9,45 mode influencers per persoon. Dit jaar vindt ook Sheffield's laatste Runway Idol evenement plaats, een modeshow voor het goede doel die nu aan zijn vijfde en laatste editie toe is. Onder de deelnemende merken bevinden zich winkelgiganten als In The Style en The Couture Club, maar ook lokale indies zoals Reece Ford Suit Hire.