Dreams – Netwerken, ontbijten, prijzen winnen, genieten van live muziek en meer!

Op zondag 20 september vindt hét Netwerk event plaats voor werkzoekenden in de Beauty, Lifestyle & Fashionbranche. Netwerken saai? Totaal niet!

De Harbourclub Den Haag wordt omgetoverd tot een droom, er zijn diverse live muziek acts, geniet van een heerlijk ontbijt, win grote prijzen tijdens de loterij en wie weet heb jij binnenkort jouw droombaan te pakken door o.a. adviezen van HR Together, aanwezigheid van diverse opdrachtgevers en de connecties met PrettySales

Dreams - Durf te dromen en durf te geloven in je dromen. Dromen over je toekomst? Een nieuwe baan of voor jezelf beginnen? Wellicht overweeg je een carrière in de Beauty, Lifestyle of Fashion of wil je je verder ontwikkelen naar je next step? Dromen zijn mooi, maar wat als je een plan maakt voor je dromen?

Daarnaast steun je door te komen naar dit evenement Stichting Look Good Feel Better.

* Dit event is COVID-PROOF en er zijn slechts beperkt aantal tickets beschikbaar Haal hier nu jouw ticket via deze link: https://bit.ly/35nmdkV

Wat kun je allemaal verwachten?

- Een heerlijk, uitgebreid ontbijt in de Harbour Club Den Haag

- Inspirerende ondernemers die hun successtory en tips delen, je kunt ze ook live vragen stellen

- Loterij met fantastische prijzen

- Live muziek

- Speeddatesessie en mogelijkheid tot carrièreadvies vanuit HR Together

- Netwerken met diverse opdrachtgevers

- Fashionunited photobooth corner

- Goodiebag

- Strikte naleving en opvolging van de COVID-19 richtlijnen

Het goede doel dat met dit event gesteund wordt is:

Stichting Look Good Feel Better

Deze stichting is gekozen omdat ze zich inzet voor alle mensen met kanker om hen beter te laten voelen. Even niet ziek zij, maar jezelf mooi en beter voelen. Naast dat PrettySales een mooi geldbedrag doneert aan deze stichting, gaat er van elk verkochte DREAMS ticket een deel naar dit geweldige initiatief