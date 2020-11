Dstrezzed opent eerste outlet in het nieuwe Amsterdam The Style

Tussen Amsterdam en Haarlem is een nieuw outlet centrum geopend, Amsterdam The Style Outlets, waar Dstrezzed onderdeel van is geworden. Om in deze tijd een eerste outlet te openen vond Dstrezzed spannend maar zeker de juiste keuze, een keuze die past bij de groei die het merk nu doormaakt.

De outlet van 120m2 is niet zomaar een outlet, maar één met klasse, die het concept van Dstrezzed omarmt. Je stapt in een warme, huiselijke sfeer waar stoere elegantie tot in detail is doorgevoerd.

Waarom heeft Dstrezzed voor een outlet gekozen?

Door de toenemende en succesvolle VMI shop in shop partnerships, waarbij Dstrezzed actief voorziet in het voorraad management, blijft er voorraad over aan het einde van een seizoen. Door een outlet te openen is dit de perfecte manier om deze voorraad opnieuw aan te bieden en de consument blij te maken met eerdere, maar zeker nog stijlvolle collecties van Dstrezzed.

Dstrezzed is opgericht door Eric Aarden in 2010 en het go-to kledingmerk voor de moderne gentleman. Met 900 verkooppunten in de Benelux, Duitsland Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en winkels in Nederland, België en Frankrijk is het merk van plan om in 2021 nog minimaal 6 winkels toe te voegen aan zijn portefeuille.