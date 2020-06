Duitse Mercedes-Benz Fashion Week blijft in Berlijn

Hoewel de beurzen Premium, Seek en Neonyt van Berlijn naar Frankfurt verhuizen, verhuist Mercedes-Benz Fashion Week niet mee. Dit blijkt uit een persbericht in handen van FashionUnited DE.

De volgende editie van Mercedes-Benz Fashion Week Berlin zal in januari 2021 plaatsvinden. Het nieuws van de verhuizing van Premium, Seek en Neonyt, kwam als een verrassing voor Marcus Kurz, managing director van Nowadays. Nowadays is het agentschap die de catwalkshows van de Berlijnse modeweek al jarenlang regelt. “We waren verbaasd toen we hoorden dat de beurzen van Berlijn naar Frankfurt zullen gaan in de zomer van 2021. De afgelopen jaren heeft Berlijn zich neergezet als een mode metropolis en biedt de ideale omstandigheden voor het opzetten en overbrengen van mode in een creatieve omgeving. Mercedes-Benz Fashion Week heeft hier een significante bijdrage aan geleverd.”

Het vertrek van de modebeurzen uit Berlijn geeft de modeweek de kans om de planning aan te passen. Zo hoeft de modeweek geen rekening meer te houden met de planning van de beurzen. Hierdoor hoeven de data niet meer te overlappen met de data van Paris Fashion Week.