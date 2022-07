Duurzaamheid in de mode-industrie: De meest opvallende inspanningen van het afgelopen half jaar op een rij

Elke maand weer zijn er binnen de mode-industrie een hoop inspanningen omtrent duurzaamheid. Dat kan soms moeilijk zijn om bij te houden. FashionUnited zette daarom de meest opvallende ontwikkelingen van het afgelopen half jaar op een rij.

Kunstenaar draagt gedurende één jaar dezelfde duurzame en minimalistische kledingset

Rotterdamse kunstenaar Jessica van Deursen startte begin dit jaar met een experiment rondom duurzame kleding: ze wilde een duurzame en minimalistische kledingset laten maken die ze gedurende één heel jaar zal dragen. Het doel van het experiment is om te achterhalen of deze manier van kleden een werkbaar alternatief is voor de fast-fashion industrie.

Het initiatief moet resulteren in een format of model voor duurzaam kleden dat overgenomen kan worden door een breder publiek. Van Deursen: “Ik wil vooral uitvinden hoe je duurzaam leven zo praktisch mogelijk maakt, zodat zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen.” Het project is volgens een laatste update op de website van Van Deursen website in maart 2022 van start gegaan en zal daarmee in maart 2023 eindigen. Op de Instagram pagina van Van Deursen zijn de ontwikkelingen te volgen.

Amsterdam krijgt volledig circulaire textielfabriek

In februari komt de aankondiging voor een nieuwe textielfabriek van Brightfiber Textiles, die naar eigen zeggen de eerste honderd procent circulaire grondstoffenfabriek voor de mode-industrie wordt. De fabriek moet de deuren openen in 2023. In de fabriek worden oude kledingstukken verwerkt tot hoogwaardige vezels en garens die voor de productie van nieuwe kleding worden ingezet.

De fabriek zou per jaar ongeveer 2,5 tot 3 miljoen kilo aan grondstoffen moeten kunnen produceren van resttextiel: bijna zo veel als in Amsterdam jaarlijks aan huishoudtextiel in textielcontainers wordt ingezameld. Financiering voor de fabriek is voor een deel afkomstig van de afdeling Circulaire Economie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die hiermee de productie van circulair textiel in Nederland willen stimuleren.

Nieuw rapport: duurzaamheidscertificaten faciliteren greenwashing

Uit een nieuw rapport van Changing Markets Foundation bleek in maart dat duurzaamheidscertificaten ook juist greenwashing faciliteren in plaats van tegenhouden. Ze laten toe dat bedrijven zich groener voordoen dan ze werkelijk zijn.

License to Greenwash, een subdivisie van de Britse stichting, onderzocht tien certificeringslabels en -initiatieven op de impact die ze maken in de industrie. Uit hun analyse bleek onder andere dat de gecertificeerde merken door hen onvoldoende worden gereguleerd en dat de certificeerders weinig aandacht besteden aan factoren als afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, overproductie en de kwaliteit van het eindproduct.

Europese Commissie wil ban greenwashing en presenteert EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles

Enkele dagen na het rapport van Changing Market Foundation publiceerde De Europese Commissie de langverwachte EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles. Als onderdeel van de strategie wil de commissie greenwashing tegen gaan en heeft daarvoor een ban voorgesteld van diverse praktijken. Zo mogen bedrijven geen ‘algemene, vage milieuclaims’ meer maken. De Europese Commissie geeft als voorbeelden ‘milieuvriendelijk’, ‘eco’ of ‘groen’. Daarnaast wordt het vanaf nu ook strafbaar om een duurzaamheidsclaim te maken over een geheel product, wanneer het in feite maar een gedeelte of een aspect van het product betreft. Ten derde mogen bedrijven geen gebruik meer maken van een ‘vrijwillig duurzaamheidslabel’ dat niet gebaseerd is op verificatie van een externe partij of publieke autoriteiten.

Reflow presenteert roadmap voor circulair textiel in Amsterdam

De afgelopen jaren werden in Amsterdam meerdere projecten op het gebied van circulair textiel gerealiseerd door Reflow, een Europabreed initiatief dat als doel heeft materiaalstromen in grote steden zo veel mogelijk circulair te maken. Parallel aan de projecten werd door Reflow-partners gewerkt aan een routekaart die richting moet geven aan de toekomst. De routekaart werd eind april gepresenteerd tijdens het Circular Textile Festival in Pakhuis de Zwijger.

Mango tekent eerste lening met kosten afhankelijk van behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Mango tekende eind april voor een lening waarvan de kosten zullen verminderen als het bedrijf haar sociale en ecologische duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 bereikt. Onder de doelstellingen valt onder andere het enkel nog gebruiken van ‘duurzaam katoen’ en ‘gerecycled polyester’. Daarnaast is een verlaging van een tiende in CO2 uitstoot een genoemde voorwaarde. CaixaBank is bij de deal betrokken is als coördinerend orgaan, ‘sustainability agent’ en bookrunner.

H&M Foundation steunt pilotproject in Stockholms restaurant met textiel dat broeikasgassen uit de lucht opneemt

Het personeel in een restaurant in Stockholm draagt schorten die broeikasgassen uit de lucht opnemen. Zowel het materiaal als de techniek zijn ontwikkeld door de Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) met ondersteuning van de H&M Foundation. De techniek die door het instituut is ontwikkeld betreft een amine bevattende oplossing die gebruikt wordt op katoen (vezels, garen of stof). Hierdoor trekt het katoen koolstofdioxide gas naar zich toe en houdt het vast. Het katoen stabiliseert dan het gas en bewaart het op het oppervlak van de textiel.

De capaciteit voor het opnemen van de broeikasgassen is nog niet zo heel hoog. Een T-shirt kan bijvoorbeeld een derde opnemen van wat een boom dagelijks opneemt. “Maar het is relatief goedkoop en makkelijk om toe te passen en we denken dat er veel mogelijke toepassingen zijn voor deze techniek,” aldus HKRITA CEO Edwin Keh in een persbericht van de H&M Foundation.

De C02 die opgeslagen wordt door de schorten wordt later in een gecontroleerde omgeving vrijgelaten. De schorten worden verwarmd tot zo’n dertig tot 40 graden celsius in een kas waar het gas weer opgenomen wordt door planten.

Inditex begint kosten te rekenen voor thuisleveringen en retourzendingen

Modeketen Zara is begonnen met het rekenen van retourkosten voor bestellingen in de meeste Europese landen, waaronder Nederland en België. Wie een Zara-kledingstuk terugstuurt via een afhaalpunt, betaalt daarvoor nu 1,95 euro of het equivalent daarvan in een andere valuta. Retourneren in een Zara-winkel is nog steeds gratis.

Hoewel de beslissing positieve invloed heeft in het gebied van duurzaamheid, biedt de beslissing vooral ook financieel voordeel voor het merk. Voor modebedrijven zijn de kosten van retouren de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Online shoppers bestellen steeds vaker meerdere items en maten, waarvan het overgrote deel meestal wordt teruggestuurd. Het beheren van al die retouren kost bedrijven veel tijd en geld. Met de invoering van retourkosten probeert Zara het aantal retouren te temperen.

In juni besloot Inditex vervolgens definitief een einde te maken aan gratis leveringen. De gratis leveringen waren een oplossing die door de verschillende internationale modeconcerns werden gebruikt om marktaandeel te blijven winnen in de digitale sfeer. Deze zullen nu niet meer door de klanten van de verschillende ketens en merken van de Spaanse groep kunnen worden gebruikt.