Duurzaamheid in kidswear, wat doe jij? We kijken mee met B.Nosy

‘Steeds een beetje duurzamer’

In een wereld waar duurzaamheid een grote rol speelt, is kinderkledingmerk B. Nosy druk bezig om ook steeds een beetje duurzamer te worden. Door middel van hun eigen karakter Nosy proberen zij zowel ouders als kinderen op een speelse en duidelijke manier kennis te laten maken met het duurzaamheidsinitiatief ‘B.Nosy Cares’.

There is no planet B

B. Nosy werkt met verschillende materialen die de impact op de planeet te verkleinen. Een groot deel van de collectie is gemaakt van CmiA cotton. Dit is de meest bekende standaard voor duurzaam geproduceerd katoen. Met de producten die dit label dragen steunt B.Nosy de duurzame katoenteelt in de sub-sahara van Afrika.

Een ander deel van de collectie is gemaakt van biologisch katoen. Hierbij wordt er tijdens het produceren van katoen geen gebruik gemaakt van chemische middelen. Dit betekent dat er minder water nodig is, de grond gezonder blijft en er minder energie verbruikt wordt. Het is goed voor het milieu, voor de boeren en voor jou!

Naast deze twee duurzame katoensoorten wordt er ook gebruik gemaakt van gerecycled polyester en polyamide. De zwemkleding en winterjassen worden namelijk gemaakt van gebruikt materiaal en/of restmateriaal vanuit de productie. Er wordt geen materiaal weggegooid doordat het hergebruikt wordt bij de volgende collecties.

Van de reststoffen die niet bruikbaar zijn voor de collecties maakt B.Nosy elk seizoen te gekke goodies. Scrunchies, tassen, haarbanden en keycords! Allemaal gemaakt van stoffen uit oude collecties, gaaf toch?