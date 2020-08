Duurzaamheids inspanningen van de mode industrie in augustus 2020

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheids inspanningen uit de modeindustrie uit binnen- en buitenland. Vijf nieuwtjes van augustus.

Studio Anneloes maakt fashion footprint van elk kledingstuk inzichtelijk

Transparantie wordt in de mode industrie een steeds groter topic. Bij Studio Anneloes willen ze nu inzicht geven in de reis van elk kledingstuk en het modemerk doet dit door middel van een QR-code. Wanneer de code wordt gescand kan men zien hoeveel CO2 is uitgestoten en hoeveel water en kwh elektriciteit nodig zijn geweest voor de productie van het specifieke product.

Niet alleen bij de fysieke items wordt door middel van de code de impact duidelijk gemaakt, op de website kunnen consumenten ook de artikelcode invoeren in een footprint-meter. De informatie over het product komt daar dan ook uitrollen.

Panty abonnement met panty’s van restmateriaal komt naar Nederland

Parijse pantyservice Gambettes Box is per september ook beschikbaar in Nederland. De service stuurt per maand twee panty’s naar het adres van de geabonneerde voor 15,99. Alle panty’s zijn gemaakt van restmateriaal.

Manufy lanceert platform voor duurzame productie

Manufy richt zich op het makkelijk verbinden van kledingmerken met producenten. “We willen een soort Airbnb voor productie van duurzame kleding worden,” zo luidt het persbericht. Als een producent toegang wil krijgen tot het platform, moet het aan bepaalde duurzaamheidscertificaten voldoen en door een screening van het Manufy team komen.

Modieuze en duurzame sneakers per éen van schoenlabel Trace

Een opmerkelijk businessmodel: schoenenmerk Trace biedt sneakers per paar maar ook per stuk aan. Perfect voor mensen met ongelijke voeten of mensen met een beenprothese. De sneakers zijn daarnaast ook duurzaam geproduceerd, gemaakt van veganistisch leer, gerecycled rubber en canvas gemaakt van gerecycled en biologisch katoen.

Duurzaam merk Goat Apparel breidt uit met kindermode lijn

Nederlands modemerk Goat Apparel breidt de familie uit. Naast dames- en herenmode lanceert het nu ook de eerste kindermode-items. Het merk heeft als doel duurzame mode toegankelijk te maken.

Beeld: Trace